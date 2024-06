La boxe : le sport idéal pour se muscler !

La boxe séduit de plus en plus de personnes, entre autres par des femmes ou des hommes désireux de se remettre en forme de de sculpter leur silhouette. Ce sport de combat est particulièrement efficace pour un renforcement musculaire global. Louison Delsuquet, coach de boxe et cheffe de projet logistique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, nous parle des effets du Noble Art sur le corps et les muscles.

