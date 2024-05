La cigarette électronique permet-elle vraiment d'arrêter de fumer ?

À force d’entendre des discours contradictoires, on n’y comprend plus rien. Alors, l’e-cigarette est-elle vraiment une aide efficace pour arrêter le tabac ? Est-ce, oui ou non, meilleur pour la santé de vapoter plutôt que de fumer ? Réponses d’une médecin tabacologue et d’un médecin épidémiologiste.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/addictions/ciga...