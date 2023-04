La fusée Starship explose en plein vol après son décollage

Ce vaisseau s'appelle le Starship c'est le vaisseau qui va être destiné à amener des grosses infrastructures en une seule fois en orbite lunaire sur la lune et qui permettra éventuellement des transports de très grosses infrastructures dont des modules habitées vers Mars.Donc c'est un vol d'essai avec entre autres l'idée de vouloir réutiliser à la fois le premier étage et le deuxième étage. C'est un vol d'essai d'une toute nouvelle fusée d'une toute nouvelle configuration qui qui redessine les lois de l'astronautique.C'est ça c'est la plus grande fusée du monde qui vient de décoller pour la première fois .C'est une avancée magistrale pour la grande aventure spatiale.C'est le vaisseau qu'a choisi la NASA pas seulement parce qu'il était plus innovant, c'est surtout parce qu'il était moins cher et il est moins cher entre autres parce qu'il est récupérable et réutilisable.