La guerre en Ukraine aggrave la crise alimentaire mondiale

Depuis le début de l’agression russe en Ukraine, les initiatives pour la sécurité alimentaire se multiplient, sans guère de coordination, et sans répondre aux causes profondes de la faim, notamment aux enjeux d’accessibilité et de redistribution.Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/01/17/...