La justice confirme le maintien en détention d’un agent consulaire algérien soupçonné d’être impliqué dans l’enlèvement de l’influenceur Amir DZ
Ibrahima Ndiaye
Le Parquet national antiterroriste avait requis la remise en liberté de Smaïl R., mais la cour d’appel de Paris a jugé les risques trop élevés. Ce dossier percute celui, très sensible, de la détention en Algérie de Christophe Gleizes, le journaliste français.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/09/...
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