La longue quête des familles de migrants disparus en mer en tentant de rejoindre l’Europe : « Je veux juste savoir s’il est encore en vie »





Source : Depuis le début de l’année, les naufrages en Méditerranée et en Atlantique se multiplient, laissant sans nouvelles les proches de ceux qui tentent la traversée. Les familles se tournent alors vers des associations et les réseaux sociaux, espérant un signe de vie.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/27/...