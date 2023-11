La perforation intestinale, une urgence médico-chirurgicale !

La perforation intestinale engage malheureusement le pronostic vital des personnes concernées et nécessite une prise en charge extrêmement rapide. De quoi s’agit-il exactement ? Quelles en sont les causes ? Et quels symptômes doivent alerter ? On fait le point avec le Dr Elise Pommaret, gastro-entérologue et proctologue.

