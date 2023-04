La pilule abortive reste accessible aux États-Unis grâce à une décision temporaire de la Cour suprême

Le soulagement est grand pour les défenseurs du droit à l'avortement à la majorité mais pas à l'unanimité.

La Cour suprême américaine décide de maintenir l'accès à cette pilule abortive utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays. Une position saluée par Joe Biden: "les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour les Américaines. Je continuerai à lutter contre les attaques politiques contre la santé des femmes "

La plus haute juridiction bloque la décision d'un magistrat fédéral ultra conservateur du Texas. Le 7 avril Matthew kazmari annule l'autorisation de mise sur le marché de la pilule en question. Il la jugeait dangereuse pour la santé en dépit du consensus scientifique. Lalgré cette prise de position de la Cour suprême ce ping pong judiciaire inquiète le planning familial américain.

La bataille judiciaire autour de la pilule abortive va se poursuivre. Le dossier doit encore être jugé sur le fond .