"La prescription, aujourd'hui, protège les bourreaux et condamne les victimes", assure Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité femmes/hommes

Lyhanna, enfant de 11 ans, a été retrouvée morte le 4 juin par les enquêteurs. L'affaire a mis en lumière des "dysfonctionnements graves" dans le système judiciaire, a reconnu à plusieurs reprises Gérald Darmanin. Le principal suspect, Jérôme Barella, a été incarcéré dans le sud de la France.https://www.bfmtv.com/politique/video-la-prescript...