La rédaction s’associe avec Oh My Cream et vous propose de faire votre diagnostic de peau



https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Soins/ELLE-... La rédaction de ELLE s'associe avec Oh My Cream et vous proposent de faire votre diagnostic de peau pour vous guider dans le choix des meilleurs soins adaptés à vos besoins : visage, corps, cheveux, maquillage... Ensemble, nous vous accompagnons au q...