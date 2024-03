La respiration : une aide précieuse pour bien dormir

S'endormir rapidement n'est pas toujours chose simple, surtout lorsque l'enjeu est important et que l'on se met la pression pour y parvenir ! Si le recours aux somnifères ou autres compléments alimentaire est tentante, le risque est de se réveiller un peu vaseux et de développer une accoutumance. Bien plus naturelle et garantie sans effets secondaires, la bonne maîtrise de sa respiration serait une des principales clés de l'endormissement. Veronica Brown, formatrice et ...



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/bien-dormir/la-...