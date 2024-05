La robe sur pantalon, ou comment adopter cette tendance qui divise

On ne l'avait pas vue fouler les catwalks depuis plus de 10 ans. Et voilà que la robe sur pantalon intègre à nouveau nos dressings. Longtemps jugée trop imposante, et peu harmonieuse... Son côté féminin-masculin matche désormais avec notre désir de l...