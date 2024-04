La ruée vers la randonnée : "Marcher, c'est important dans le monde d'aujourd'hui, se rappeler qu'on est un animal sur un sol charnel", estime Jean Viard

Une course de plus de 42 kilomètres qui se termine devant Buckingham Palace, le marathon de Londres a lieu aujourd'hui, deux semaines après celui de Paris. La marche, la course à pied, la randonnée, une passion pour les Français.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-...