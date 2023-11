La sodomie augmente-t-elle le risque d’incontinence anale ?

Au-delà de la douleur, certains risques comme l’incontinence anale sont aussi et souvent reprochés à la pratique anale. Ce lien avec la sodomie en particulier est-il fondé ? Comment l’expliquer et dans quels cas ? Le point avec le Dr Axel Egal, gastro-entérologue et proctologue au sein du groupe hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon à Paris.

