La sodomie (rapports anaux) augmente-t-elle le risque d’infection urinaire ?

Depuis plusieurs années, la pratique anale, incluant la sodomie, est de plus en plus acceptée et étudiée. Il est important d’en parler afin d’éviter certains écueils et de tordre le cou à certaines idées reçues. Qu’en est-il exactement de son lien avec l’infection urinaire ? Le point avec le Dr Axel Egal, proctologue au sein du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon.

