La veste de tailleur, la clé pour s'approprier la tendance « no pants » par Sydney Sweeney

La reine du " no pants " a encore frappé ! De passage à New York le 8 mai dernier, l'actrice d'Euphoria, Sydney Sweeney a été aperçue dans un look des plus culottés... Un combo short court, jambes dénudées et chaussettes apparentes très remarqué, qu'...