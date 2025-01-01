"Laissons passer les plus pressés": Dominique de Villepin tacle le candidat à la présidentielle Gabriel Attal qui n'a "rien de Chirac"









Source : Invité sur BFMTV ce dimanche, Dominique de Villepin est resté toujours évasif sur ses ambitions présidentielles, à moins d'un an de l'élection. Interrogé sur le parallèle fait par certains entre Jacques Chirac et Gabriel Attal, Dominique de Villepin a estimé que le premier objectif d'un homme politique était surtout d'être lui-même.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...