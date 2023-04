Le Burkina Faso décrète la mobilisation générale face à la multiplication des attaques djihadistes

La semaine dernière, quarante-quatre civils ont été tués lors de l’attaque de deux villages du Nord-est. Depuis sept ans, les violences ont fait plus de 10 000 morts, des civils et des militaires, et quelque deux millions de déplacés.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/04/13/...