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Le Burkina Faso rompt avec la France, après l’adoption d’une résolution critique contre la junte au Parlement européen

Le texte adopté le 18 juin par les députés à Bruxelles était porté par Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire français jusqu’en 2017. Selon les informations du « Monde », les autorités burkinabées ont fixé à la France un délai de sept jours, à compter du 26 juin, pour fermer son ambassade à Ouagadougou.

Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/27/...


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