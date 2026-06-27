Le Burkina Faso rompt avec la France, après l’adoption d’une résolution critique contre la junte au Parlement européen





Source : Le texte adopté le 18 juin par les députés à Bruxelles était porté par Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire français jusqu’en 2017. Selon les informations du « Monde », les autorités burkinabées ont fixé à la France un délai de sept jours, à compter du 26 juin, pour fermer son ambassade à Ouagadougou.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/27/...