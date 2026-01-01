Le Maroc finalement déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique





Source : Retournement de situation invraisemblable : presque deux mois après la finale rocambolesque de la CAN 2026, remportée par le Sénégal en prolongation face au Maroc (1-0), ce sont finalement les Marocains qui sont sacrés, sur décision du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). Le Sénégal est déchu de son titre et le Maroc sacré sur tapis vert avec un score de 3-0. En cause : le "comportement de l'équipe du Sénégal", dont certains joueurs ont quitté temporairement la pelouse ...Source : https://www.franceinfo.fr/sports/foot/can/le-maroc...