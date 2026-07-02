Le Niger, le Mali et le Burkina Faso se retirent de la Cour pénale internationale, en dénonçant un « instrument sélectif et politisé »
Ibrahima Ndiaye
Après Niamey, Bamako et Ouagadougou ont formellement notifié, le 24 juin, leur retrait du traité fondateur de la CPI au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Mais il faudra attendre un an avant que le départ des trois pays soit effectif.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/02/...
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