Le Nigeria annonce la mort de 175 membres du groupe Etat islamique après des frappes aériennes menées avec les Etats-Unis





Source : "Les frappes conjointes ont permis la destruction de postes de contrôle de l'EI, de caches d'armes, de centres logistiques, d'équipements militaires et de réseaux financiers utilisés pour soutenir les opérations terroristes", a également déclaré l'armée nigériane mardi.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/nigeria/le...