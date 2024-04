Le badminton, un sport aux multiples bienfaits santé !

Ce sport de raquette, à la fois ludique et très physique, séduit de plus en plus de français. Le badminton est en effet la discipline olympique qui a subi la plus grosse progression depuis l'année 2000 en terme de nombre de licenciés ! Et c'est une bonne chose au regard de ses nombreux bienfaits santé. Pierre de Fourmestreaux, kinésithérapeute de l'équipe de France de badminton, nous dresse la liste des atouts santé et bien-être de ce sport .

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ac...