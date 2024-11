Le best of mode de la semaine : Sarah Snook pose pour Stella McCartney, un it-bag...

Un it-bag : Miu Miu et My Theresa dévoilent la capsule ultime dédiée aux sports d'hiver ©Presse Le shearling ou " peau de mouton " en français, c'est la tendance hivernale qui revient chaque année. Tout droit sortie des années 1970, on aime...