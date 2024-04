Le best of mode de la semaine : la nouvelle basket de Decathlon, un sac slouchy signé Saint Laurent…

La collab' inclusive : les essentiels mode sans genre et sans taille Herno x Anrealage © PresseLorsque deux labels mode conceptuels et bien dans leur époque s'associent, le résultat est souvent réussi. Ici, la marque japonaise Anrealage et...