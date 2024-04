Le bijou floral est l’accessoire mode à adopter pour twister vos tenues printanières

Une avalanche de fleurs s'est déversée sur les podiums de la saison printemps-été 2024. En témoignent les défilés Balmain, Burberry et Chanel, où fleurs 3D et imprimés floraux habillent robes de cocktail, blouses printanières et pantalons de costume....