“Le budget que les Macronistes font voter est faux, ils savent qu’il est faux, tous les parlementaires qui suivent le sujet savent qu’il est faux”, déclare Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme





https://www.bfmtv.com/politique/front-national/vid... Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, était invité sur le plateau de BFMTV, ce mardi 21 avril. Il s'est notamment exprimé sur les annonces de Sébastien Lecornu, et sur la politique mise en place par le gouvernent.https://www.bfmtv.com/politique/front-national/vid...