Le chocolat noir fait-il grossir ?

Avec 7,3 kg consommés par an et par personne, les français sont parmi les plus gros consommateurs de chocolat au monde ! Pourtant, c'est bien souvent pétris de mauvaise conscience que nous le mangeons, convaincu que chaque carré avalé se retrouvera inévitablement stocké sur nos cuisses ou nos poignées d'amour ... Alors le chocolat fait-il vraiment grossir ? Le noir est-il meilleur que les autres pour la ligne ? Faisons le point.

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...