Le couronnement de Charles III, le plus long tunnel du monde et une exposition sur Ramsès II : l'actualité à portée des enfants

Charles III sacré roi d'Angleterre, le plus long tunnel du monde pour les piétons en Norvège et l'exposition "Ramses et l'or des Pharaons" à la Villette à Paris : c’est le programme de cette semaine pour "Salut l'info !"Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-i...