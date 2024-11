Le duo gagnant contre les ballonnements et inconforts digestifs !

Ballonnements, problèmes de digestion, baisse d’énergie, infections à répétition… Et si tout venait de l’équilibre de la flore intestinale ? Découvrez le rôle clé des probiotiques et prébiotiques, et apprenez à les intégrer facilement dans votre quotidien grâce au complément alimentaire innovant de Nutri&Co.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/nutrimen...