Le gouvernement annonce qu'il y a eu 74 personnes mortes par noyade depuis le 18 juin

La canicule reflue lentement par l'ouest mais de fortes chaleurs persistent aujourd'hui en France, où 37 départements restent en vigilance rouge. La situation climatique a conduit à l'annulation de plusieurs événements ce week-end, notamment dans le but de ne pas surcharger les services de secours et les hôpitaux.https://www.bfmtv.com/politique/video-le-gouvernem...