Le gouvernement français se dit "très attentif" à l'épidemie d'Ebola et indique des "premières mesures de précaution" pour Mayotte









Source : Une première réunion interministérielle s'est tenue lundi à Matignon pour "faire le point sur les connaissances scientifiques" sur ce virus, dont l'épidémie est déjà suspectée d'avoir fait plus de 130 morts, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/le-go...