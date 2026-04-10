Le long combat de l’épouse du juge Borrel pour connaître la vérité sur la mort de son mari, en 1995 à Djibouti





Source : Le 19 octobre 1995, le corps du magistrat français était retrouvé calciné en bas d’une falaise, à Djibouti. Plus de trente ans après les faits, sa veuve continue de se battre pour élucider cette affaire, où se mêlent intérêts militaires, pressions diplomatiques et secrets d’Etats.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/10/...