Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko, appelé à "reconsidérer sa position", laissera le portrait présidentiel de son bureau "décroché"









Source : Julien Charles, préfet de la Seine-Saint-Denis, a demandé au maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, de revenir sur sa décision de décrocher de son bureau le portrait du président Emmanuel Macron, en admettant également que ce geste n'est pas illégal.Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...