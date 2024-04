Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, souhaite renégocier les accords de pêche en faveur de ses concitoyens

Bassirou Diomaye Faye est devenu le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Il a promis de rétablir la souveraineté de son pays et pour cela, il veut renégocier les contrats pétroliers et gaziers ainsi que les accords de pêche, conclus par le passé.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-...