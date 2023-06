Le pain fait-il grossir ?

Il fait partie de notre patrimoine national gastronomique, et s’invite à tous les repas et sur toutes les tables. Les Français consomment en moyenne 120 g de pain par jour, soit l’équivalent d’une demi-baguette. Un chiffre en baisse puisqu’au siècle dernier, nous en mangions près de 7 fois plus ! La raison ? Accusé d’être trop calorique, il est de plus en plus banni de nos menus…

