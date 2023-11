Le pantalon en velours : pièce mode de 2024 ou comble de la ringardise ?

On ne l'avait pas vu venir – quoique certains esprits clairvoyants ont le nez fin –, mais le pantalon en velours de nos grands-pères est en train d'opérer une remontada exceptionnelle. La tendance actuelle lui déroule le tapis rouge et on se demande ...