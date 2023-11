Le paraphimosis, une urgence médicale à ne pas négliger !

Le paraphimosis peut concerner tous les hommes non-circoncis et provoquer une vive douleur et une forte inquiétude... À juste titre, puisque le paraphimosis peut avoir de graves conséquences : infection, gonflement, ulcération, voire nécrose. On fait le point avec le Dr Antoine Faix, chirurgien urologue et andrologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...