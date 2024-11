Le pneumocoque, une bactérie dont il faut se protéger

Les infections à pneumocoques provoquent majoritairement des pneumonies, des otites et des méningites. Les premiers concernés sont les jeunes enfants et les adultes fragiles. Heureusement, des vaccins efficaces existent. On fait le point avec la Professeure Marie-Cécile Ploy, microbiologiste.

