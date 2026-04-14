Faire Ensemble
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Le premier jour de la visite du pape en Algérie marqué par une tentative d’attentat dans les environs d’Alger

Deux hommes se sont fait exploser, lundi 13 avril, dans le centre-ville de Blida, à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale algérienne, sans faire d’autres victimes qu’eux-mêmes. Léon XIV était arrivé quelques heures plus tôt à Alger pour la première visite d’un souverain pontife dans le pays.

Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/14/...


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