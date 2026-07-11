Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, bousculé sur la scène diplomatique africaine, s’offre un répit à Paris
Ibrahima Ndiaye
Ciblés par de violentes manifestations contre les étrangers, près de 50 000 migrants illégaux ont quitté l’Afrique du Sud ces dernières semaines. Des images qui ont profondément choqué en Afrique, conduisant plusieurs pays à durcir le ton contre Pretoria.
Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...
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