Le printemps peut-il déclencher ou aggraver les maladies auto immunes ?

Longtemps considérées comme rares, les maladies auto-immunes sont en constante progression et concernent aujourd’hui près d’une personne sur dix en France, à savoir près de 5 millions de français. Encore mal connue, leur origine serait multifactorielle. Le printemps a-t-il des liens avec l'évolution de ces maladies ? Explications du Professeur Amoura Zahir, spécialiste en médecine interne, maladie auto-immunes et systémiques à l'Hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris.