Le produit à shopper : La crème fondante hydratante zéro déchet Akane

Hydrater sa peau et prendre soin de la planète en un seul et même geste est désormais possible grâce à cette crème hydratante bio, composée à 99 % d'ingrédients d'origines naturelles. Proposé par la marque Akane, ce soin protecteur ne ressemble à au...