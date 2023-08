Le recours des "Soulèvements de la Terre" contre leur dissolution examiné devant le Conseil d'État

Le décret de dissolution des Soulèvements de la terre sera-t-il suspendu ? Le Conseil d'Etat examine mardi un recours déposé par le collectif écologiste, dissous le 21 juin par le gouvernement qui lui reproche d'"appeler" à des violences et d'y "participer". Plusieurs associations et partis (dont La France insoumise, EELV, Agir pour l'environnement...) ainsi que des centaines de particuliers se sont associés à ce recours et appellent à une manifestation devant le Conseil d'État.Source : https://www.bfmtv.com/politique/le-recours-des-sou...