Le remords de l'acheteur : comprendre, gérer et prévenir ce sentiment

Qui n’a jamais ressenti ce petit pincement au cœur juste après avoir fait un achat ? Vous venez de signer un compromis de vente, et soudain, l’excitation retombe pour laisser place au doute. Était-ce le bon bien ? Ai-je trop dépensé ? Aurais-je dû attendre ? Cette perception inconfortable porte le nom de remords de l’acheteur. Elle touche presque tout le monde, du consommateur impulsif à l’acquéreur immobilier le plus méthodique. Entre impulsions psychologiques, outils marketing et réalités b...



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