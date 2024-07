Le saviez-vous ? Le kaki est la couleur préférée d'Ines de la Fressange !

" Une couleur chic et décontractée à la fois, qui va à tout le monde et qui traverse les saisons... " Ines de la Fressange dit oui au kaki, et nous aussi ! Parce qu'on se plaît à décliner à l'envi cette nuance dans notre dressing comme dans notre sal...