"Le symbole a de la force, des fois": Sandrine Rousseau dit "réfléchir à aller sur une prochaine flottille" pour Gaza









Source : Sandrine Rousseau a annoncé ce dimanche 24 mai qu'elle "réfléchit à aller sur une prochaine flottille" pour Gaza après la diffusion d'une vidéo de militants agenouillés et les mains liées. Des images "qui donnent un aperçu de ce que vit actuellement le peuple palestinien", selon elle.Source : https://www.bfmtv.com/politique/europe-ecologie-le...