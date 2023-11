Le toucher rectal est-il douloureux ? Comment se déroule-t-il ?

Le toucher rectal est un examen médical qui suscite encore de nombreuses réticences… Il est pourtant indispensable pour détecter de potentielles anomalies dans le rectum et surveiller la prostate chez les hommes. Comment se déroule-t-il exactement ? Est-il vraiment douloureux ? Et quelles précautions prendre en amont ? On fait le point avec le Dr Elise Pommaret, gastro-entérologue et proctologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/examens-medicau...