Léopard : 5 idées de looks ultra-désirables à moins de 250 € pour adopter le motif du moment

Si on le dit intemporel, l'imprimé léopard connaît des pics de popularité selon les saisons et les mouvances du moment depuis bien longtemps. Tantôt figure de la femme sexy et féline à la Roberto Cavalli, tantôt assimilé à la grand-mère coquette, ce ...