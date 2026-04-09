Les « enfants volés » d’Ethiopie, adoptés alors que leurs parents étaient toujours en vie





Source : Pendant plus de vingt ans, des milliers d’enfants éthiopiens ont été adoptés par des familles en France, par l’intermédiaire d’associations, alors que leur père, ou leur mère, était bien vivant. Devenus adultes, ils font face à un parcours du combattant pour connaître la vérité sur leur histoire.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/09/...